Объем сельхозпроизводства в Ингушетии за 4 месяца увеличился на 7%

Как сообщает Северо-Кавказстат, в хозяйствах всех категорий на 1 мая по сравнению с аналогичной датой 2021 года увеличилось поголовье крупного рогатого скота на 1,9% (70 293 головы), поголовье птицы уменьшилось на 1,3% и составило 346 897 голов, поголовье овец и коз насчитывается 302 125, увеличение составляет 4,7 %.

В январе-апреле текущего года в хозяйствах производство молока по расчетам составило — 45755,160 тонны, что на 19,8% больше предыдущего периода 2021 года, производство яиц увеличилось на 17,3% и составило- 8350 тыс. штук, производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило — 2910,867 т (больше на 18,5%).