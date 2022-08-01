МЧС

Один человек погиб в результате ДТП на ФАД «Кавказ» близ села Троицкое Ингушетии

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На 585 км ФАД «Кавказ» близ сельского поселения Троицкое Сунженского района Ингушетии в результате ДТП погиб местный житель, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«В 06:40 мск 1 августа на 585-м км ФАД «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель легкового автомобиля, не справившись с рулевым управлением, задел отбойник. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир погиб на месте, водитель не пострадал», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий данного происшествия привлекались спасатели ПСО «Эрши» в количестве 3 человек и 1 единица техники.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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