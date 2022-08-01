Один человек погиб в результате ДТП на ФАД «Кавказ» близ села Троицкое Ингушетии

«В 06:40 мск 1 августа на 585-м км ФАД «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что водитель легкового автомобиля, не справившись с рулевым управлением, задел отбойник. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир погиб на месте, водитель не пострадал», — говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий данного происшествия привлекались спасатели ПСО «Эрши» в количестве 3 человек и 1 единица техники.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.