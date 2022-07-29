Один человек погиб в результате ДТП в районе 18-этажных домов в Назрани

«По автодороге Назрань — Магас произошло ДТП. Водитель автомобиля Ниссан, не справившись с управлением, совершил опрокидывание автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 2 человека, из них 1 скончался на месте», — говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.