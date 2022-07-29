ДТП

Один человек погиб в результате ДТП в районе 18-этажных домов в Назрани

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В результате ДТП в районе 18-этажных домов в Насыр-Кортском округе Назрани один человек погиб, один пострадал, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

«По автодороге Назрань — Магас произошло ДТП. Водитель автомобиля Ниссан, не справившись с управлением, совершил опрокидывание автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 2 человека, из них 1 скончался на месте», — говорится в сообщении.

Пострадавший доставлен в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

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