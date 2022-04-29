Пограничники и ветераны ФСБ провели для школьников столицы Ингушетии уроки мужества

Уроки мужества провели ветераны органов безопасности, имеющие богатый опыт военной службы. В ходе уроков ветераны рассказали о событиях Великой Отечественной войны, о некоторых из подвигов советских солдат, по многочисленным просьбам детей поведали о своем жизненном пути, наиболее ярких моментах службы. Большую заинтересованность учащихся вызвали вопросы, касающиеся поступления в образовательные организации ФСБ России и на службу в органы безопасности, которые также были разъяснены.

«В это непростое время особенно важно уделять большое внимание работе с молодым поколением в целях сохранения исторической правды и противодействия попыткам фальсификации итогов Второй мировой войны в рамках информационной борьбы против России», — отметили в пресс-службе Пограничного управления по республике.