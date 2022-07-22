Пограничники в Ингушетии почтили память погибших 20 лет назад коллег

В мероприятии приняли участие личный состав Пограничного управления ФСБ России по республике и члены отряда «Юные друзья пограничников» школы сельского поселения Джейрах. Участники митинга минутой молчания почтили память погибших, возложили венки и цветы к монументу.

«Мы в очередной раз выражаем искренние соболезнования семьям погибших. В такие минуты трудно найти слова, которые могли бы в полной мере отразить боль утраты близкого человека. Спасибо матерям, воспитавшим достойных сыновей, выполнивших свой долг с честью.

Мы не забываем о них, о тех, чьих сердец коснулось нелегкое бремя невосполнимой утраты. Это не только одна из важнейших задач, но и наш общий служебный и нравственный долг», — отметили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по региону.

Напомним, 20 июля 2002 г. вертолет МИ-8 с находившимся на борту экипажем и военнослужащими Назрановского пограничного отряда общей численностью 12 человек, 4 из которых уроженцы республики, потерпел крушение в приграничном Джейрахском районе Ингушетии.

Причиной катастрофы явилась потеря ориентировки ввиду отсутствия видимости из-за неблагоприятных погодных условий. Военнослужащие выполняли разведывательный полет. Погодные условия были тяжелыми, но необходимость проведения этого важного мероприятия была обусловлена обстановкой в регионе в те дни.

За мужество и отвагу в ходе выполнения задач по защите и охране государственной границы пограничники, находившиеся на борту, удостоены орденов Мужества (посмертно).

Несмотря на то, что с момента катастрофы прошло уже 20 лет, пограничники с трепетом и уважением чтут подвиг людей, отдавших свою жизнь в борьбе за правое дело. Каждый из них был верен присяге и своему служебному долгу с самого начала службы и до конца трагически оборвавшейся жизни. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Ингушетия помнят об этом и воспитывают подрастающее поколение на их примере.