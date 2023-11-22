При нейтрализации пособника членов НВФ в Ингушетии ранен правоохранитель

Как отмечается, сегодня рано утром при проведении в городе Сунжа спецоперации установлено местонахождение пособника находящихся в розыске участников НВФ. При попытке задержания подозреваемый произвел выстрелы из огнестрельного оружия и ранил одного из силовиков. Сам он в результате ответных мер был ликвидирован.

При проведении осмотра места происшествия следователями и криминалистами изъято огнестрельное оружие и боеприпасы, назначены судебные экспертизы, устанавливается личность подозреваемого.

Ранее наше издание со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону сообщало, что при попытке оказать сопротивление в Сунже нейтрализован пособник разыскиваемых членов бандитской группы.