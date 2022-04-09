Прорывными инвестпроектами Кавказ. РФ в Ингушетии станут агрокомплекс «Сунжа» и птицекомплекс «Южный»

Об этом говорилось на встрече на вице-премьера республики Олега Фурсова с гендиректором компании Хасаном Тимижевым и его первым заместителем Андреем Цемаховичем, сообщается на сайте Кавказ. РФ.

«На встрече обсуждались прорывные инвестиционные проекты Ингушетии. В ходе диалога был достигнут существенный прогресс в проработке дорожных карт по их реализации. Также были подняты ключевые вопросы взаимодействия Кавказ. РФ и правительства республики, намечены конкретные шаги, необходимые для успешной реализации инвестиционных планов», говорится в релизе.

Напомним, реализация проекта птицеводческого комплекса по выращиванию и глубокой переработке мяса индейки «Южный» по линии корпорации развития Северного Кавказа была начата в 2017 году, его стоимость составляет 3,8 млрд рублей. После полного завершения строительства комплекс ежегодно начнет давать 10,2 тыс. тонн мяса в живом весе.

«Сунжа» — современный тепличный комплекс более чем на 104,4 кв. м, его мощность составляет 5 тыс. тонн продукции в год. Тепличный комплекс оснащен собственной метеостанцией, здесь применяются технологии посадки томатов в лотки с подачей питательного раствора компьютеризированной системой. Объем инвестиций в проект на первом этапе составил 1,7 млрд рублей, отмечает ТАСС.

Как ранее сообщала газета «Ингушетия», вице-премьер России Александр Новак, курирующий СКФО, избран председателем главного органа управления института развития Северо-Кавказского федерального округа — АО «Кавказ. РФ».