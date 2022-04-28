Региональный чемпионат «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями состоится в Ингушетии в мае
18 и 19 мая в Ингушетии пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей» для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщатся в Telegram-канале правительства региона.
«В качестве основной площадки предстоящих соревнований, которые позволят людям с инвалидностью не только проявить себя, определиться с профессией, но и продемонстрировать уровень профкомпетенции потенциальным работодателям, выбран Назрановский колледж сервиса и быта», — говорится в сообщении.
К участию чемпионате приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет по 16 соревновательным компетенциям — психология, карвинг, туризм, учитель начальных классов, бисероплетение, вязание крючком, вязание спицами, экономика и бухучет, обработка текста, портной, дошкольное воспитание и другие.
Организаторами чемпионата выступили Минобрнауки региона и центр развития движения «Абилимпикс».
Финал соревновательного сезона по традиции пройдет в Москве.