Чемпионат

Региональный чемпионат «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями состоится в Ингушетии в мае

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18 и 19 мая в Ингушетии пройдет региональный чемпионат «Абилимпикс» президентской платформы «Россия — страна возможностей» для людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщатся в Telegram-канале правительства региона.

«В качестве основной площадки предстоящих соревнований, которые позволят людям с инвалидностью не только проявить себя, определиться с профессией, но и продемонстрировать уровень профкомпетенции потенциальным работодателям, выбран Назрановский колледж сервиса и быта», — говорится в сообщении.

К участию чемпионате приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет по 16 соревновательным компетенциям — психология, карвинг, туризм, учитель начальных классов, бисероплетение, вязание крючком, вязание спицами, экономика и бухучет, обработка текста, портной, дошкольное воспитание и другие.

Организаторами чемпионата выступили Минобрнауки региона и центр развития движения «Абилимпикс».

Финал соревновательного сезона по традиции пройдет в Москве.

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