Региональный чемпионат «Абилимпикс» для людей с ограниченными возможностями состоится в Ингушетии в мае

«В качестве основной площадки предстоящих соревнований, которые позволят людям с инвалидностью не только проявить себя, определиться с профессией, но и продемонстрировать уровень профкомпетенции потенциальным работодателям, выбран Назрановский колледж сервиса и быта», — говорится в сообщении.

К участию чемпионате приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 14 лет по 16 соревновательным компетенциям — психология, карвинг, туризм, учитель начальных классов, бисероплетение, вязание крючком, вязание спицами, экономика и бухучет, обработка текста, портной, дошкольное воспитание и другие.

Организаторами чемпионата выступили Минобрнауки региона и центр развития движения «Абилимпикс».

Финал соревновательного сезона по традиции пройдет в Москве.