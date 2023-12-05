Реконструкцию 26-километрового участка ФАД «Кавказ» в Ингушетии завершат в 2024 году

«По последней информации, представленной Министерством транспорта России, полное завершение строительно-монтажных работ на участке федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» в республике планируется в 2024 году», — отметил руководитель субъекта на большой пресс-конференции в Назрани с участием представителей федеральных и региональных СМИ.

Он напомнил, что работы должны были быть завершены в ноябре 2020 года, но сроки их окончания несколько раз переносились, несмотря на неоднократные обращения властей региона.

По словам Махмуд-Али Калиматова, заказчики проекта причиной срыва строительства называют недостаточное финансирование для выкупа у населения земельных участков и строений, оказавшихся в зоне прохождения трассы, а также корректировка ПСД.

В проектно-сметной документации, утвержденной «Главгосэкспертизой» в 2018 году, участков, подлежащих выкупу, значилось 161. По состоянию на июнь 2023 года таковых оказалось уже более 500, из которых 303 якобы выкуплены, что в свою очередь вызывает сомнения.

По итогам проведенной работы по фактам незаконного оформления органами местного самоуправления земельных участков дана уголовно-правовая оценка. Лица, ранее занимавшие руководящие должности в администрации Насыр-Кортского административного округа Назрани, приговорами Магасского районного суда признаны виновными в превышении должностных полномочий.

На одном из последних совещаний в октябре текущего года с начальником Упрдор «Кавказ» Александром Лукашуком обсуждены вопросы по скорейшему завершению строительства на самом загруженном и сложном участке дороги, так называемом «экажевском кругу», в том числе даны свои предложения по завершению работ.

Реконструкция трассы на ингушском участке ФАД «Кавказ» началась в 2013 году. Отвечающие международным стандартам первые 13 км автодороги после масштабной реконструкции были открыты в декабре 2015 года. Всего на строительство направлено более 1,1 млрд рублей.