Школьники смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения программированию

Проект, который в 2021 году проходил в пилотном формате, теперь будет масштабирован на всю страну, сообщается на сайте кабинета министров.

Учащиеся будут заниматься по программе, состоящей из четырех модулей по 36 академических часов. Обучение программированию станет дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике.

Продолжительность обучения составит два года. Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию, что в свою очередь должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с этой сферой.

Предусмотрено два формата обучения: онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн — на базе региональных образовательных площадок. Их отберет оператор проекта — Университет 2035.

Предполагается, что на первом этапе бесплатные курсы по программированию пройдут не менее 100 тысяч ребят. В последующие годы их число вырастет до 240 тысяч.

Подготовка кадров для IT-отрасли — одна из 42 стратегических инициатив, которые реализует правительство. Курсы по программированию для школьников — составная часть этого проекта. Общий объем средств, предусмотренных в трехлетнем федеральном бюджете на организацию обучения, составляет 6,8 млрд рублей.