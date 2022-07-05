Технологии

Школьники смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения программированию

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Школьники 8–11-х классов, интересующиеся информатикой, смогут бесплатно пройти дополнительные двухлетние курсы обучения современным языкам программирования. Постановление, утверждающее правила предоставления субсидии на эти цели, подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Проект, который в 2021 году проходил в пилотном формате, теперь будет масштабирован на всю страну, сообщается на сайте кабинета министров.

Учащиеся будут заниматься по программе, состоящей из четырех модулей по 36 академических часов. Обучение программированию станет дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике.

Продолжительность обучения составит два года. Это позволит ребятам еще в школе освоить первую IT-профессию, что в свою очередь должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с этой сферой.

Предусмотрено два формата обучения: онлайн с применением дистанционных технологий и офлайн — на базе региональных образовательных площадок. Их отберет оператор проекта — Университет 2035.

Предполагается, что на первом этапе бесплатные курсы по программированию пройдут не менее 100 тысяч ребят. В последующие годы их число вырастет до 240 тысяч.

Подготовка кадров для IT-отрасли — одна из 42 стратегических инициатив, которые реализует правительство. Курсы по программированию для школьников — составная часть этого проекта. Общий объем средств, предусмотренных в трехлетнем федеральном бюджете на организацию обучения, составляет 6,8 млрд рублей.

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