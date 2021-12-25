УФСБ

Сотрудники ФСБ задержали блогера из Ингушетии, угрожавшего операторам сотовой связи терактами

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В УФСБ России по Ингушетии сообщили о задержании 37-летнего местного блогера, который для создания контента звонил операторам сотовой связи и угрожал террористическими акциями, в частности, повторением теракта на Дубровке, где погибло 130 и было ранено свыше 700 человек.

Как сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией, не получив должного эффекта от звонков, начинающий блогер заказал в Интернете гранату, испытательный взрыв которой планировал записать, а видео выложить на своём анонимном YouTube-канале.

По словам самого задержанного, гранату он купил за 8 тысяч рублей, которую путем закладки положили в заранее оговоренном месте.

«Цель была бросить гранату в реку и взорвать, а видео выложить на своем канале», — отметил задержанный.

В данный момент задержанный находится в распоряжении ФСБ и уже дал показания, дальнейшую судьбу блогера будут решать правоохранительные органы региона.

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