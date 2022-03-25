Профилактика терроризма

Сотрудники ингушского мемориального комплекса провели в аграрном техникуме Назрани профилактическую беседу

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Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий совместно с представителями подразделений по делам несовершеннолетних организовали и провели информативную беседу «Экстремизму и терроризму — нет!» для учащихся Назрановского аграрного техникума, сообщила пресс-служба учреждения.

На встрече присутствовали также представитель ЦПЭ и представитель духовенства.

В ходе встречи со студентами техникума особое внимание выступающие уделили правовым основам борьбы с терроризмом и экстремизмом, раскрыли основные понятия, озвучили и разъяснили положения ряда статьей Административного и Уголовного кодексов Российской Федерации по преступлениям и правонарушениям, связанным с террористической и экстремистской деятельностью.

Каждый из выступавших пытался донести информацию через призму своей профессиональной деятельности. Приводили примеры правонарушений и преступлений, связанных с экстремистскими проявлениями, выявленными на территории республики, предупредили о необходимости быть осторожными в своих высказываниях, особенно на форумах в интернете.

Старший инспектор ОПДН ОМВД России по г. Назрань Мадина Галаева рассказала о профилактической работе, которую проводят сотрудники полиции и иных силовых структур.

Представитель муфтията Алихан Нальгиев напомнил об ответственности за себя и за близких и родных, о том, что религия ислам не позволяет причинять вред невинным людям какой бы национальности или вероисповедания они ни были.

Студенты техникума также не остались безучастными, активно выстраивали диалог, задавая интересующие вопросы, в частности о том, проводятся ли подобного рода профилактические беседы со школьниками младших классов и насколько часты такие встречи. О том, каковы причины возникновения и распространения экстремизма, и другие.

В итоге все выступавшие сошлись во мнении, что для профилактики и предотвращения нежелательных последствий экстремизма необходимо разрабатывать комплексный подход как на научном, так и на государственном уровне.

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