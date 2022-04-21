Урок мужества

Сотрудники мемориального комплекса Ингушетии ко Дню Победы проводят в школах уроки мужества

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Сотрудники Мемориального комплекса жертвам репрессий Ингушетии продолжают цикл выездных лекций в рамках патриотической акции «Уроки мужества» к 77-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба учреждения.

Очередную лекцию в назрановской школе № 4 для учащихся 9-го класса провела экскурсовод Зара Аушева.

Ребята узнали, что с начала Великой Отечественной войны на всех фронтах воевало 52 тысячи воинов, призванных из Чечено-Ингушетии. Из них около 10 тысяч составляли ингуши, 46 человек были представлены к званию Героя Советского Союза. Долгое время информация об участии вайнахов в Великой Отечественной войне замалчивалась, не предавались огласке и имена тех, кто был представлен в те годы к званию Героя Советского Союза, но в связи с тем, что народ подвергся депортации, эту награду так и не получили.

«Проведение уроков мужества — это в первую очередь дань памяти и уважения тем, кто погиб, отдавая свою жизнь за свободу родного края», — говорят сотрудники музея.

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