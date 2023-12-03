Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата России по кикбоксингу
Представители региона стали призерами чемпионата России по кикбоксингу, который прошел в Перми, сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики.
«Ислам Муталиев стал чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории свыше 91 кг», — рассказал собеседник.
По его словам, Сулейм Чапанов (51 кг) и Ахмед Богатырёв (67 кг) стали серебряными призерами чемпионата. Хамза Дзауров (75 кг) и Юсуф Дзауров (91 кг) заняли почетное третье место.
Отмечается, что кикбоксеры показали такие высокие результаты в дисциплине «фулл-контакт».