Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата России по кикбоксингу

«Ислам Муталиев стал чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории свыше 91 кг», — рассказал собеседник.

По его словам, Сулейм Чапанов (51 кг) и Ахмед Богатырёв (67 кг) стали серебряными призерами чемпионата. Хамза Дзауров (75 кг) и Юсуф Дзауров (91 кг) заняли почетное третье место.

Отмечается, что кикбоксеры показали такие высокие результаты в дисциплине «фулл-контакт».