Кикбоксинг

Спортсмены из Ингушетии стали призерами чемпионата России по кикбоксингу

0

Представители региона стали призерами чемпионата России по кикбоксингу, который прошел в Перми, сообщили газете «Ингушетия» в Минспорта республики.

«Ислам Муталиев стал чемпионом России по кикбоксингу в весовой категории свыше 91 кг», — рассказал собеседник.

По его словам, Сулейм Чапанов (51 кг) и Ахмед Богатырёв (67 кг) стали серебряными призерами чемпионата. Хамза Дзауров (75 кг) и Юсуф Дзауров (91 кг) заняли почетное третье место.

Отмечается, что кикбоксеры показали такие высокие результаты в дисциплине «фулл-контакт».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В День неизвестного солдата юнармейцы Ингушетии заступили на Пост номер один в Малгобеке
В Назрани проводят ямочный ремонт дорог
В Ингушетии возбудил дело после смерти рабочего при обрушении на стройке
Один человек погиб при обрушении межэтажной плиты в строящемся здании в Ингушетии
Глава Ингушетии взял на личный контроль оказание медпомощи детям-инвалидам
План осеннего призыва в Ингушетии выполнен досрочно
Директор нефтяной компании в Ингушетии подозревается в незаконной добыче нефти на 50 млн рублей
Правоохранители в Ингушетии изъяли незаконно хранившееся оружие и боеприпасы
В школе села Нестеровское Ингушетии состоялся конкурс стенгазет в поддержку Запорожья
В Магасе обсудили вопросы развития туризма и культурного обмена между Ингушетией и Грузией
В Ингушетии проходит очередная конференция регионального отделения «Единой России»

Главное

Яндекс.Метрика

 