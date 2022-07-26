Единоборства

Спортсмены Назрановского района Ингушетии успешно выступили на первенстве по комплексному единоборству

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Воспитанники спортивной школы Ali-Yurt из Назрановского района Ингушетии приняли участие в первенстве республики по комплексному единоборству.

По итогам соревнований спортсмены выиграли призовые места. Так, Эсмурзиев Ибрагим занял второе место в весовой категории 65 кг, Хамчиев Хусейн также взял «серебро» в весовой категории 40 кг. Третью ступеньку пьедестала заняли Эсмурзиев Ибрагим (55 кг), Беков Аюп (60 кг).

Напомним, комплексное единоборство — военно-прикладной вид спортивного единоборства, созданный в России в 2003 году на основе наиболее рациональной техники и тактики бокса и кикбоксинга, вольной борьбы и самбо.

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