Образование

Студенты ИнгГУ проходят практику в краеведческом музее Ингушетии

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Студенты исторического факультета Ингушского государственного университета проходят практику в музее краеведения имени Тугана Мальсагова, сообщили в пресс-службе вуза.

«Пока абитуриенты подают документы в наш университет и с замиранием сердца следят за развитием приёмной кампании, у наших студентов продолжаются занятия, но не аудиторные, а практические», — рассказал собеседник.

По его словам, первую экскурсию по музею для третьекурсников традиционно провел директор учреждения Магомет Сагов, который призвал будущих историков внести свой вклад в пополнение фондов музея. Он также попросил студентов составить свои тейповые генеалогические древа для будущей экспозиции «Генеалогическое древо тейпов ингушей».

Студенты познакомились с работой реставраторов, узнали, как организуется работа фондовых отделов, как организовать экспозицию и в чем заключается работа куратора.

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