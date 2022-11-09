Транспортная полиция Ингушетии проводит акцию «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути»

«Мероприятие направлено на предупреждение и пресечение экстремистской деятельности, формирование у граждан нетерпимости к этой идеологии», — рассказал газете «Ингушетия» инспектор отдела по делам несовершеннолетних лейтенант полиции Рахман Ахильгов.

Собеседник отметил, что в период проведения акции сотрудниками Назрановского ЛО МВД России на транспорте в школах, наиболее приближенных к железной дороге, пройдут лекции и беседы по соответствующей тематике.