Три человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ингушетии

Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике 15 апреля в 22.21 мск. Столкнулись два автомобиля ВАЗ-2115 и ВАЗ-21114.

Пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу, их состояние стабильное.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.