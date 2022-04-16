Три человека пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Ингушетии
Три человека пострадали в ДТП в сельском поселении Зязиков-Юрт Малгобекского района Ингушетии, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
Сообщение о происшествии поступило в дежурную смену ГУ МЧС по республике 15 апреля в 22.21 мск. Столкнулись два автомобиля ВАЗ-2115 и ВАЗ-21114.
Пострадавшие доставлены в Малгобекскую центральную районную больницу, их состояние стабильное.
Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.