Тяжелоатлет Амир Балаев получил право на участие в финале Спартакиады-2022

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», в училище олимпийского резерва номер два прошел чемпионат Москвы по тяжелой атлетике, в рамках которого состоялся отборочный турнир. Балаев стал победителем этих соревнований.

Тренируется юный атлет из Ингушетии под руководством своего отца, прославленного спортсмена, мастера спорта международного класса, заслуженного тренера России Руслана Балаева.