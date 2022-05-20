Тяжелая атлетика

Тяжелоатлет Амир Балаев получил право на участие в финале Спартакиады-2022

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Ингушский тяжелоатлет Амир Балаев получил право на участие в финале Спартакиады-2022 среди юношей до 17 лет.

По информации интернет ресурса «ИнгушСпорт», в училище олимпийского резерва номер два прошел чемпионат Москвы по тяжелой атлетике, в рамках которого состоялся отборочный турнир. Балаев стал победителем этих соревнований.

Тренируется юный атлет из Ингушетии под руководством своего отца, прославленного спортсмена, мастера спорта международного класса, заслуженного тренера России Руслана Балаева.

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