Права человека

УПЧ по региону восстановил пенсионные права инвалида в Ингушетии

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Аппарат Уполномоченного по правам человека в регионе добился восстановления пенсионных права жителя Магаса, который является инвалидом второй группы, сообщили газете «Ингушетия» в ведомстве.

«В ведомство пришло письмо от жителя региона с просьбой оказать содействие в защите его социального права. Заявитель является инвалидом второй группы из-за травмы, полученный в период прохождения военный службы. Он получал пенсию в размере 27 тыс. 500 рублей, но в июне текущего года выплаты приостановили», — рассказал собеседник.

По его словам, в отделении Социального фонда России по региону заявителю пояснили, что пенсию приостановили с связи с тем, что он сменил прописку. Мужчина написал заявление, приложив к нему необходимые документы, но по настоящее время пенсию не возобновили.

Отмечается, что в ходе рассмотрения жалобы аппаратом УПЧ в Фонд пенсионного и социального страхования России направлен запрос, при рассмотрении которого пенсия по инвалидности и ежемесячная денежная выплата возобновлены и выплачены заявителю в полном объеме и производятся по месту его жительства.

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