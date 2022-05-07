МВД

Уровень преступности на территории Ингушетии остается одним из самых низких в России

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Михаил Коробкин

Уровень преступности на территории Ингушетии остается одним из самых низких, как в СКФО, так и в целом по стране. За первый квартал текущего года в республике снизилось на 40% количество зарегистрированных убийств, более чем на 67% разбоев, на 50% грабежей, на 7,5% краж, более чем на 83% поджогов, а также на 71,5% преступлений с участием несовершеннолетних.

Об этом сообщил глава МВД по региону Михаил Коробкин, подводя итоги работы министерства за январь-март 2022 года.

Генерал-лейтенант полиции отметил, что очередной отчетный этап для органов внутренних дел республики складывался не просто. Коробкин подчеркнул, что «в то время, как российские войска доблестно и с честью достигают результатов на территории другого государства, органы внутренних дел, как оплот законности внутри страны, должны достигать их на территории административного обслуживания и выполнять задачи, которые поставлены министром внутренних дел Российской Федерации».

Формулируя приоритетные задачи на очередной период, министр подчеркнул необходимость активизации работы по противодействию незаконному обороту огнестрельного оружия и организованной преступности, сокращению аварийности на дорогах, защите бюджетных средств, осваиваемых в рамках национальных проектов, и декриминализации сферы топливно-энергетического комплекса.

Коробкин поблагодарил личный состав министерства за достойное выполнение возложенных задач, информирует пресс-служба МВД по Ингушетии.

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