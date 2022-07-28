Ушел из жизни заместитель главного редактора газеты «Ингушетия» Магомед Зангиев

В профессии журналиста Магомед Зангиев с 1985 года. Начинал свою деятельность на журналистском поприще в Назрановской районной газете «Путь Ленина», проработал там восемь лет вплоть до назначения в 1993 году главным редактором республиканской молодежной газеты «Заманхо» («Современник»), которая издавалась в Малгобеке.

В 1987 году Зангиев вступил в Союз журналистов СССР. В разное время он работал в различных средствах массовой информации Ингушетии: «Знамя труда», «Ингушетия», «Голос Назрани». Трудился Магомед Микаилович и в полиграфкомбинате, в 2011 году перешёл в ВГТРК «Ингушетия», где возглавил отдел радиовещания, в котором проработал несколько лет.

Профессионал с большой буквы, наставник, хороший товарищ и друг, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия Магомед Зангиев заслуженно пользовался уважением в коллективе, где бы ни работал. Это большая потеря как для нашей газеты, так и для всей ингушской журналистики.

Коллектив газеты «Ингушетия» и председатель Ингушского регионального отделения Союза журналистов России Шамсудин Боков выражают свои соболезнования родным и близким Магомеда.

Дала гешт долда! Дала къахетам болба!

Таьзет (похороны) проходит в Насыр-Кортском административном округе, улица Бакинская,25 (ФАД «Кавказ»).