В 12 населенных пунктах Ингушетии на 6 часов отключат свет
В сельских поселениях Верхние, Средние и Нижние Ачалуки, Зязиков-Юрт, Новый Редант, Южное, Сагопши, Инарки, Пседах, Аки-Юрт, Вознесенское Малгобекского района, а также в городе Малгобеке 13 декабря с 10 до 16 часов частично не будет света.
Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по республике, по данным филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», подача электроэнергии будет приостановлена из-за внеплановых ремонтных работ.
Жителей населенных пунктов призвали быть бдительными и следить за электроприборами.
Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобека: 8 (8732) 62-44-52.
ЕДДС Малгобекского района: 8 (8732) 62-41-81.