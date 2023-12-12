Энергоснабжение

В 12 населенных пунктах Ингушетии на 6 часов отключат свет

0

В сельских поселениях Верхние, Средние и Нижние Ачалуки, Зязиков-Юрт, Новый Редант, Южное, Сагопши, Инарки, Пседах, Аки-Юрт, Вознесенское Малгобекского района, а также в городе Малгобеке 13 декабря с 10 до 16 часов частично не будет света.

Как сообщили «Ингушетии» в пресс-службе МЧС по республике, по данным филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго», подача электроэнергии будет приостановлена из-за внеплановых ремонтных работ.

Жителей населенных пунктов призвали быть бдительными и следить за электроприборами.

Единая дежурно-диспетчерская служба Малгобека: 8 (8732) 62-44-52.

ЕДДС Малгобекского района: 8 (8732) 62-41-81.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия дополнительно получит 78 млн рублей на сохранение темпа роста зарплат медиков
До конца года в Ингушетии завершат капремонт дороги протяженностью 20 км
В Назрани Ингушетии отключат свет и воду
В Национальной библиотеке Ингушетии прошел мастер-класс по изобразительному искусству для школьников
Ингушские студенты приняли участие во всероссийской акции «Пишу тебе, Герой!»
В Ингушетии проходит конкурс эскизов памятника участникам СВО — уроженцам республики
Главу Джейрахского района Ингушетии поощрили за достигнутые успехи в охране госграницы
В селе Даттых Ингушетии завершено строительство ДК
В Ингушетии состоится премьера спектакля «Сон, или Картинки в цветах»
Власти Назрановского района Ингушетии не допускают роста цен на продукты в канун Нового года
Ингушский спортсмен Исмаил Дзортов стал чемпионом Казахстана по силовым единоборствам

Главное

Яндекс.Метрика

 