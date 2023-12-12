В 12 населенных пунктах Ингушетии на 6 часов отключат свет

В сельских поселениях Верхние, Средние и Нижние Ачалуки, Зязиков-Юрт, Новый Редант, Южное, Сагопши, Инарки, Пседах, Аки-Юрт, Вознесенское Малгобекского района, а также в городе Малгобеке 13 декабря с 10 до 16 часов частично не будет света.