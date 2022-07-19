В 2023 году более 135 млн руб. будет направлено на благоустройство 22 общественных территорий Ингушетии

Средства федерального бюджета, выделенные региону, составят 135,273 млн, из республиканского бюджета будет направлено — 1,366 млн рублей.

«Весной текущего года мы уже успешно провели рейтинговое онлайн-голосование на платформе Минстроя России по выбору дизайн-проектов для благоустройства общественных территорий в 2023 году. Всего в выборе проектов приняли участие почти 58 тыс. жителей региона, при установленном для республики показателе 51 тыс. голосов», — добавили в пресс-службе.

Отмечается, что сегодня в Ингушетии ведется благоустройство общественных территорий, дизайн-проекты для которых были отобраны в ходе рейтингового голосования. Это — скверы, улицы, зоны отдыха, на которых установят освещение, скамейки, качели и мусорные урны.