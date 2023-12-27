В администрации Малгобекского района провели праздничное мероприятие для детей

«Для наших юных зрителей выступали Дед Мороз и Снегурочка. Ребята активно вовлекались в процесс: пели песни, рассказывали стихи и отгадывали загадки», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, в завершение празднества детям раздали сладкие новогодние подарки. Перед гостями также выступил глава района Абдулхамид Костоев.

«Искренне хочу пожелать всем здесь присутствующим здоровья, счастья, благополучия и успехов в наступающем году», — обратился он к собравшимся.