Праздник

В администрации Малгобекского района провели праздничное мероприятие для детей

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По поручению руководителя субъекта Махмуд-Али Калиматова в здании мэрии Малгобекского района состоялось праздничное мероприятие для детей участников СВО, детей из малообеспеченных семей и сирот, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе муниципалитета.

«Для наших юных зрителей выступали Дед Мороз и Снегурочка. Ребята активно вовлекались в процесс: пели песни, рассказывали стихи и отгадывали загадки», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, в завершение празднества детям раздали сладкие новогодние подарки. Перед гостями также выступил глава района Абдулхамид Костоев.

«Искренне хочу пожелать всем здесь присутствующим здоровья, счастья, благополучия и успехов в наступающем году», — обратился он к собравшимся.

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