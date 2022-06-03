В День России Ингушский ТЮЗ покажет спектакль «Подвиг горянки»
Ингушский театр юного зрителя 12 июня приглашает на показ музыкально-литературной композиции «Подвиг горянки», приуроченный ко Дню России, сообщила пресс-служба учреждения.
В основе сюжета спектакля история жизни славной дочери ингушского народа, врача, кандидата медицинских наук, ассистента кафедры микробиологии Ленинградского мединститута Асият Индрисовны Тутаевой, погибшей смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны в борьбе с фашистскими захватчиками.
Проект режиссера Лейлы Хадзиевой основан на документальном материале, архивных записях, личных воспоминаниях родных и близких Асият Тутаевой. В театральной постановке будет и видеопроекция с фотоматериалом из архива семьи Тутаевых и других источников.
Начало спектакля — в 12:00. Вход свободный.