В День России Ингушский ТЮЗ покажет спектакль «Подвиг горянки»

В основе сюжета спектакля история жизни славной дочери ингушского народа, врача, кандидата медицинских наук, ассистента кафедры микробиологии Ленинградского мединститута Асият Индрисовны Тутаевой, погибшей смертью храбрых в годы Великой Отечественной войны в борьбе с фашистскими захватчиками.

Проект режиссера Лейлы Хадзиевой основан на документальном материале, архивных записях, личных воспоминаниях родных и близких Асият Тутаевой. В театральной постановке будет и видеопроекция с фотоматериалом из архива семьи Тутаевых и других источников.

Начало спектакля — в 12:00. Вход свободный.