В двух ДТП в Ингушетии пострадали четыре человека

В Назрановском районе на автодороге «Экажево-Сурхахи» накануне вечером произошло столкновения двух автомобилей. Трое пострадавших доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.

В Сунженском районе водитель автомобиля марки «Мерседес», не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет. С различными телесными повреждениями он госпитализирован в медучреждение.

Детей среди участников ДТП нет. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.