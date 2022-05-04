В двух ДТП в Ингушетии пострадали четыре человека
В двух дорожно-транспортных происшествиях в Ингушетии пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба МЧС по республике.
В Назрановском районе на автодороге «Экажево-Сурхахи» накануне вечером произошло столкновения двух автомобилей. Трое пострадавших доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу.
В Сунженском районе водитель автомобиля марки «Мерседес», не справившись с рулевым управлением, съехал в кювет. С различными телесными повреждениями он госпитализирован в медучреждение.
Детей среди участников ДТП нет. Причины и обстоятельства происшествий устанавливаются.