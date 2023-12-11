МЧС

В горах Ингушетии сохраняется лавинная опасность

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В период с 12 по 14 декабря текущего года в горах Ингушетии выше 2,5 тыс. метров — лавиноопасно, сообщает пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что «сходящие» снежные лавины способны причинить значительные разрушения зданиям, инженерным сооружениям, закрывать проезд дорог и горных троп уплотнившимся снегом.

МЧС призывает местных жителей воздержаться от походов в горы во время снегопада и непогоды. В случае нахождения в горах рекомендуется тщательно следить за изменениями в погодных условиях и быть в курсе возможных мест обрушений снежных лавин на пути.

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