В горах Ингушетии сохраняется лавинная опасность
В период с 12 по 14 декабря текущего года в горах Ингушетии выше 2,5 тыс. метров — лавиноопасно, сообщает пресс-службе чрезвычайного ведомства по региону.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что «сходящие» снежные лавины способны причинить значительные разрушения зданиям, инженерным сооружениям, закрывать проезд дорог и горных троп уплотнившимся снегом.
МЧС призывает местных жителей воздержаться от походов в горы во время снегопада и непогоды. В случае нахождения в горах рекомендуется тщательно следить за изменениями в погодных условиях и быть в курсе возможных мест обрушений снежных лавин на пути.