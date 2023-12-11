В горах Ингушетии сохраняется лавинная опасность

В ведомстве акцентировали внимание на том, что «сходящие» снежные лавины способны причинить значительные разрушения зданиям, инженерным сооружениям, закрывать проезд дорог и горных троп уплотнившимся снегом.

МЧС призывает местных жителей воздержаться от походов в горы во время снегопада и непогоды. В случае нахождения в горах рекомендуется тщательно следить за изменениями в погодных условиях и быть в курсе возможных мест обрушений снежных лавин на пути.