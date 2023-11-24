В горной Ингушетии обнаружены древние строения

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Джейрахско-Ассинского музея-заповедника, все эти находки являются частью древнего селения «Матхане» (Махки-Нан), расположено оно между башенными комплексами «Старый Евли» и «Пялинг».

«Сведения о городище сохранились на карте Владикавказского округа за 1852 год, а также в посемейных списках и сведениях о числе дворов в горских аулах Терской области за 1861 год. Благодаря этим документам, дошедшим до наших дней, удалось узнать, что в 1861 году в данной местности было 9 ингушских подворий, в которых проживали 21 мужчина и 20 женщин. Однако в списках жителей горского участка Ингушевского округа за 1864 год они уже не значатся. Скорее всего, уроженцы данного села переселились в Турцию, так как в 1863 году началось массовое переселение горцев в эту страну», — рассказал собеседник.

Отмечается, что в дальнейшем будут проведены более тщательные археологические исследования, после чего выявленные объекты внесут в реестр ОКН региона.