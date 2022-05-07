Стихия

В горный район Ингушетии вернулась зима

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Майский снегопад накрыл горный Джейрахский район республики, в том числе дороги и альпинистский лагерь «Кязи».

Как сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации, в связи ухудшением погодных условий муниципальные власти обратились к автомобилистам с призывом по возможности не выезжать на машине, а если оказались в пути — соблюдать дистанцию на дороге, скоростной режим, включать фары и противотуманные фонари.

В случае технических поломок, ДТП, а также при возникновении других сложных нештатных ситуаций обращаться по единому номеру 112.

Фотографии и видео необычного явления местные жители публикуют в социальных сетях.

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