В горный район Ингушетии вернулась зима

Как сообщили газете «Ингушетия» в местной администрации, в связи ухудшением погодных условий муниципальные власти обратились к автомобилистам с призывом по возможности не выезжать на машине, а если оказались в пути — соблюдать дистанцию на дороге, скоростной режим, включать фары и противотуманные фонари.

В случае технических поломок, ДТП, а также при возникновении других сложных нештатных ситуаций обращаться по единому номеру 112.

Фотографии и видео необычного явления местные жители публикуют в социальных сетях.