В городе Сунже Ингушетии появится еще один общеобразовательный объект

По информации администрации города, рабочие уже приступили к формированию котлована, завозу материалов и планировке территории.

Отмечается, что педагогический состав школы № 2 и ученики ютились в маленьких кабинетах, без соответствующих условий. Новый объект в рамках нацпроекта «Образование» будет состоять из трёх этажей. Реализация проекта позволит сократить дефицит ученических мест и создаст комфортные условия для детей.