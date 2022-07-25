В городе Сунже Ингушетии появится еще один общеобразовательный объект
Общеобразовательное учреждение в городе Сунже появится на территории ООШ № 2 на улице Нурадилова.
По информации администрации города, рабочие уже приступили к формированию котлована, завозу материалов и планировке территории.
Отмечается, что педагогический состав школы № 2 и ученики ютились в маленьких кабинетах, без соответствующих условий. Новый объект в рамках нацпроекта «Образование» будет состоять из трёх этажей. Реализация проекта позволит сократить дефицит ученических мест и создаст комфортные условия для детей.