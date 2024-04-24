Дом культуры и модельную библиотеку построят в Ингушетии в 2024 году

Также в центре театра, кино и креативных индустрий в Магасе и Доме культуры сельского поселения Верхние Ачалуки Малгобекского района будет проведен капитальный ремонт. Для колледжа искусств и музея изобразительных искусств будут закуплены оборудование, учебные материалы и необходимая техника.

«Национальные проекты ускорили темпы социально-экономического развития республики. Благодаря им мы создаем современную инфраструктуру в сфере образования, здравоохранения, культуры, туризма и в ряде других направлений», — отметил руководитель субъекта Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в мае этого года региональное Минкультуры планирует поощрить лучшие сельские учреждения культуры и отличившихся работников денежными премиями.



«Мы должны стремиться к тому, чтобы в республике рос спрос на музыкальное, художественное, театральное творчество. У нас много одаренной молодежи, и, если создать для них хорошие условия и правильное отношение общества к творческим профессиям, они в будущем смогут прославить Ингушетию своими талантами», — добавил Глава региона.