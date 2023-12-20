МЧС

В Ингушетии дети загружают экстренный номер «112» бесполезными звонками

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За последнее время в Ингушетии центром обработки вызовов «112», ГКУ «Служба 112», принято и отработано 5327 звонков.

Отмечается, что эти данные соответствуют периоду с 11 по 18 декабря текущего года. Из числа звонков: 990 — детская шалость, 102 — по линии ЖКХ, 3876 — справочного характера, 6 — ложных вызовов, 6 — повторных, 347 вызовов — по линии экстренных служб.

Как сообщили газете «Ингушетия» в МЧС по республике, все поступившие вызовы по линии оперативных служб обработаны и адресованы в соответствующие инстанции для своевременного реагирования. Напомним, единый номер экстренных служб — 112.

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