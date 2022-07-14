Нацпроекты

В Ингушетии досрочно завершили дорожные работы на 2022 год по нацпроекту

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Ингушетия и в этом году вновь заняла первое место среди регионов России по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», досрочно завершив все дорожные мероприятия, запланированные на текущий год. Об этом в своем Telegram-канале написал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Он отметил, что министерством автомобильных дорог региона проведены капитальный ремонт и реконструкция 13 дорожных объектов общей протяженностью 17,3 км, в том числе в рамках нацпроекта проведено восстановление двух мостовых переходов.

«Когда мы говорим о возведении качественной дорожной инфраструктуры в республике, мы, в первую очередь, понимаем, что речь о безопасности населения. Мы знаем, какая у нас статистика смертности на дорогах, мы всегда должны быть первыми в реализации нацпроекта, призванного сделать передвижения жителей региона комфортными и безопасными. Я рад, что дорожники не подвели и не просто выполнили своевременно свои обязательства, но сделали это с опережением и качественно», — подчеркнул Калиматов.

Руководитель субъекта также напомнил, что «с 2019 по 2024 годы в целом в Ингушетии планируется реконструировать, отремонтировать, в том числе капитально, свыше 150 км автомобильных дорог — региональных трасс и дорог сети агломерации «Магас-Назрань».

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