В Ингушетии энергетики выявляют новые случаи нарушения охранных зон ЛЭП

Как сообщает пресс-служба компании, рабочая группа во главе с исполняющим обязанности директора филиала Исламом Гандалоевым акцентировала внимание на нарушениях охранных зон линий электропередачи, «примечательных» даже по меркам опытных энергетиков.

В сельском поселении Плиево Назрановского района под воздушной линией 110 кВ «Плиево — Самашки» расположена автомобильная мойка, в сельском поселении Экажево — под и между воздушными линиями 110 кВ «Владикавказ-2 — Плиево» и 330 кВ «Владикавказ — Грозный» практически улица.

«Объекты — повышенной опасности, их безопасная зона начинается на расстоянии 20 и 30 метров от крайнего провода. Однако коммерческие учреждения, жилые дома, хозяйственные постройки и огороды расположены непосредственно под ними. Очень сложно судить о мотивах подобных действий. Верно одно: нарушители ежесекундно подвергают смертельному риску собственные и чужие жизни», — отметил Ислам Гандалоев.

По выявленным фактам составлены акты о нарушении охранных зон. Соответствующие письма направлены в администрации сельских поселений и района, Кавказское управление Ростехнадзора по Ингушетии, прокуратуру республики.

Новые случаи нарушения «запретной территории» энергетики фиксируют ежегодно. Самые распространенные — самозахват территории с ограждением воздушных линий электропередачи, строительство зданий в непосредственной близости от объектов высокого напряжения, складирование грунта и материалов с нарушением габаритов ВЛ.

«Охранные зоны необходимы не только для сбережения жизни и здоровья людей, но и для беспрепятственной работы оперативно-выездных бригад. Бывает так, что мы просто физически не можем полноценно эксплуатировать свои сети, поскольку охранная зона застроена, и добраться до нее на спецтехнике невозможно. То есть всегда существует опасность, что даже самое простое повреждение выльется в серьезное технологическое нарушение», — подчеркнул Ислам Гандалоев.

Филиал «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» напоминает: охранная зона — это часть земного, воздушного и водного пространства по обе стороны ЛЭП от крайних проводов. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г., допустимое расстояние установлено: 2 метра — для ВЛ ниже 1 кВ; 10 метров — для ВЛ 1–20 кВ; 15 метров — для ВЛ 35 кВ; 20 метров — для ВЛ 110 кВ; 100 метров — для ВЛ через водоёмы.

В пределах обозначенных территорий категорически запрещены любые действия, которые могут поставить под угрозу жизни и здоровье людей или нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства.