В Ингушетии эпизоотическая обстановка по особо опасным болезням животных благополучная

Об этом было сообщено в ходе совещания в режиме видеоконференцсвязи под председательством заместителя министра сельского хозяйства России Максима Увайдова с участием первого заместителя главы правительства региона Магомеда Евлоева.

Речь идет о таких заболеваниях, как ящур, сибирская язва, бешенство, грипп птиц и других.

В республике действует «горячая линия» ветеринарного управления (8 8732 23-10-10). Обратившись на бесплатный номер, жители республики могут сообщить или получить разъяснения по вопросам незаконного перемещения животных и продукции, обнаружения трупов животных, возникновения массового заболевания и падежа скота, безопасности продаваемой продукции животноводства.

Тем не менее, из карантинных заболеваний зарегистрирован бруцеллез крупного рогатого скота в Сунженском и Малгобекском районах, где заболело семь животных. Больные животные сданы на убой, а очаги были оздоровлены.

По словам вице-премьера, наибольшую угрозу представляют грипп птиц, африканская чума свиней (АЧС) среди диких кабанов и нодулярный дерматит. Со времени появления АЧС в России, в Ингушетии установлено 4 случая заболевания среди павших диких кабанов в 2008-2009 годах.

С целью профилактики данной болезни в республике проводится постоянная планомерная работа: лабораторный мониторинг АЧС среди диких кабанов, мероприятия по снижению численности их популяции в природе. Сегодня плотность составляет 0,25 голов на 1 тыс. га, что соответствует требованиям депопуляции диких кабанов.

Также на базе Сунженской станции по борьбе с болезнями животных создан мобильный противоэпизоотический отряд, оснащенный необходимой техникой и оборудованием. С участием отряда в течение года проведено 4 командно-штабных тренировки по ликвидации очагов особо опасных болезней животных.

Еще одним важным пунктом для эффективной профилактики и лечебных мероприятий является установка расколов для фиксации животных в каждом населенном пункте. На данный момент они установлены в городе Карабулаке и сельских поселениях Троицкое и Нестеровское.

В ходе совещания участники затронули и вопрос проведения ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов.

Вице-премьер отметил, что с учетом платежеспособности жителей республики, которые должны быть обеспечены безопасной и доброкачественной продукцией, проведена корректировка цен с целью снижения стоимости этих услуг.

«Мы ввели корректирующие коэффициенты, которые позволят снизить дополнительную финансовую нагрузку как для населения, так и для хозяйствующих субъектов, реализующих молоко и молочную продукцию в больших объемах», — цитирует Евлоева пресс-служба Главы и правительства региона.