Кража

В Ингушетии иностранец предстанет перед судом за кражу телефона

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Прокуратурой Назрановского района Ингушетии утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 54-летнего гражданина иностранного государства, обвиняемого в краже, сообщает пресс-служба надзорного ведомства .

По версии дознания, занимавшийся попрошайничеством мужчина, находясь возле одного из домовладений в сельском поселении Плиево Назрановского района, похитил мобильный телефон Samsung Galaxy A10, принадлежащий местной жительнице, который она оставила на лавочке.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд республики.

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