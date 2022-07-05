В Ингушетии иностранец предстанет перед судом за кражу телефона
Прокуратурой Назрановского района Ингушетии утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении 54-летнего гражданина иностранного государства, обвиняемого в краже, сообщает пресс-служба надзорного ведомства .
По версии дознания, занимавшийся попрошайничеством мужчина, находясь возле одного из домовладений в сельском поселении Плиево Назрановского района, похитил мобильный телефон Samsung Galaxy A10, принадлежащий местной жительнице, который она оставила на лавочке.
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд республики.