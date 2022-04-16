В Ингушетии на летний отдых детей выделено около 60 млн рублей

Об этом было сообщено на совещании в режиме видеосвязи под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой, в котором принял участие первый зампред регионального правительства Олег Фурсов.

Было отмечено, что детей в регионе примут 4 стационарных и 45 пришкольных лагерей дневного пребывания.

Подготовлен проект распоряжения правительства республики «О мерах по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 2022 году». В настоящее время в лагерях проводится подготовка к приему детей. Работы планируется завершить к 20 мая.

Между тем, как было отмечено на совещании, планируется, что в летней оздоровительной кампании в России будет задействовано 38 755 организаций, что на 3% больше, чем в 2021 году. «Численность детей, которые отдохнут летом в детских лагерях, составит не менее 5 миллионов детей», — сказала Голикова.

По ее словам, общий объем финансирования, запланированный регионами на организацию отдыха и оздоровления детей летом 2022 года, по предварительной оценке, составит 58,7 млрд рублей. Это на 20% больше, чем в 2021 году.

«В приоритете должно быть обеспечение безопасности и защищенности лагерей. Отдельно хочу акцентировать внимание на обеспечении качественным питанием детей. Недопустимо сокращать рацион, меню должно строго соответствовать требованиям СанПиН. Прошу Роспотребнадзор мониторить ситуацию и при необходимости докладывать в правительство», — цитирует Голикову пресс-служба правительства России.

Вице-премьер поручила руководителям регионов взять на особый контроль вопрос своевременного заключения контрактов на организацию питания в организациях отдыха детей и их оздоровления.