В Ингушетии на пожаре спасено четверо детей

В целях травматизма и гибели людей на пожарах, сотрудниками Главного управления МЧС России по республике с жителями региона проводились профилактические мероприятия с охватом более 4430 человек.

В МЧС призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту и не оставлять детей без присмотра.