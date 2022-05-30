МЧС

В Ингушетии на пожаре спасено четверо детей

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За неделю, с 23 по 30 мая, сотрудники чрезвычайного ведомства по Ингушетии три раза привлекались на тушение пожаров. Спасено 10 человек, среди них четверо детей, 60 — эвакуировано.

В целях травматизма и гибели людей на пожарах, сотрудниками Главного управления МЧС России по республике с жителями региона проводились профилактические мероприятия с охватом более 4430 человек.

В МЧС призвали граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности в быту и не оставлять детей без присмотра.

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