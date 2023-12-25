В Ингушетии наградили лучших волонтеров

«В число самых активных добровольцев региона вошли 400 человек, при этом самыми лучшими по голосам зрителей и активистов стали 9 из них. Я уверен в том, что каждый из наших волонтеров, независимо от того, является ли он победителем или участником, совершил значимый вклад в течение текущего года», — пишет Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, волонтеры играют неотъемлемую роль в поддержке социальных и благотворительных проектов, оказывая помощь людям, которым она особенно необходима, и способствуя укреплению духовных ценностей в нашем обществе.

Глава региона добавил, что во время пандемии коронавирусной инфекции ребята доставляли лекарства и продукты изолированным дома больным, а также были самыми активными помощниками во время сбора помощи пострадавшим от землетрясения в Турции и палестинским беженцам.

«Я хочу поблагодарить всех участников и победителей за их самоотверженный труд и преданность делу помощи ближнему. Ваша работа важна и ценна. Уверен, что вы будете продолжать вдохновлять других своим примером», — подытожил руководитель субъекта.