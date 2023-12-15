В Ингушетии обсудили вопросы реализации проекта «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов»

В мероприятии приняли участие сотрудники Минспорта Ингушетии, депутаты парламента республики, руководители общественных организаций, тренеры и спортсмены. Собравшиеся ознакомились с итогами реализации проекта «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов», обсудили вопросы развития адаптивного спорта в регионе.

Как сообщил газете «Ингушетия» руководитель Федерации спорта слепых республики Мовсар Дугиев, представители экспертного сообщества из Санкт-Петербурга, Перми, Твери, Башкортостана и Дагестана, которые дистанционно участвовали в работе круглого стола, поделились своим опытом создания условий для занятий физкультурой и спортом для детей с инвалидностью. Кроме того, они обсудили роль и значение адаптивной спортивной школы.

По мнению участников мероприятия, без адаптивной спортивной школы невозможна системная работа, подготовка профессиональных кадров, создание секций по адаптивным видам спорта, организация регулярных занятий физкультурой и спортом и популяризация здорового образа жизни.

По словам Адама Сагова, руководителя проекта «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов», участники круглого стола поддержали предложение депутатов Народного собрания Ингушетии организовать в парламенте вместе с участием ответственных лиц обсуждение создания адаптивной спортивной школы в регионе, а также доступность спорта детям с инвалидностью.

Напомним, в рамках реализации проекта «Адаптивный теннис для маленьких чемпионов» в г. Назрани работает детская секция по адаптивному теннису. В секции незрячие и слабовидящие дети могут с помощью опытного тренера научиться играть, регулярно тренироваться и принимать участие в соревнованиях.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Информационный партнер проекта — газета «Ингушетия».