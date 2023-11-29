Круглый стол

В Ингушетии прошёл круглый стол «Один день с предпринимателем»

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Для представителей молодого поколения в столице республики провели круглый стол «Один день с предпринимателем», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального комитета по делам молодёжи.

«Были приглашены местные предприниматели, добившиеся успеха в той или иной отрасли бизнеса. Они поделились опытом, рассказали о трудностях на пути к успеху и дали ценные советы молодым людям, которые приняли участие в мероприятии», — подчеркнул собеседник нашего издания.

Отмечается, что подобные встречи являются отличной площадкой для обмена знаниями, а также мотивирует молодёжь на активное вовлечение в бизнес-среду.

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