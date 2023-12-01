В Сунженском районе Ингушетии провели круглый стол на тему сохранения народных адатов

Отмечается, что в мероприятии приняли участие заместитель председателя Сунженского cовета депутатов, руководитель школы ингушских адатов при районном Доме культуры Хаваш Албаков, представители администрации Сунженского района Беслан Цечоев и Ибрагим Гулиев, студенты колледжа и общественники.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, собеседники отметили важность сохранения обычаев и традиций народа, а также необходимость правильного воспитания подрастающего поколения.

По информации организаторов мероприятия, было решено на регулярной основе организовывать лекции по ингушским адатам для молодых людей на разных площадках Сунженского района.