В Ингушетии определили победителей первого регионального чемпионата по электронике

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минобрнауки республики, единогласным решением судей первое место занял учащийся школы № 2 Малгобека Рамазан Евлоев, второе — обучающийся детского технопарка «Кванториум» города Магаса Адам Чахкиев, третье — ученик гимназии № 1 города Назрани Абдул-Бек Маматиев.

В мероприятии приняли участие заместитель министра образования и науки Ингушетии Ахмед Парагульгов и председатель общественного совета при администрации г. Малгобека Ераки Гантемиров.

Чемпионат проводился среди учащихся 7-9 классов в возрасте от 12 до 15 лет, школьники выступали индивидуально. Им необходимо было решить две задачи: собрать электронную схему на микроконтроллере «Ардуино» и запрограммировать микроконтроллер на выполнение поставленных задач в среде разработки «Ардуино IDE».

Чемпионат проводился в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В задачи соревнования входит распространение и внедрение новых форм обучения в образовательную деятельность по направлениям технических дисциплин с использованием цифровых технологий.