Права человека

В Ингушетии осужденного перевели в тюрьму ближе к родным после вмешательства УПЧ

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Аппарат уполномоченного по правам человека по региону добился перевода осужденного в другую колонию, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства.

«Обратившись в ведомство, осужденный попросил о переводе в другую колонию, расположенную в непосредственной близости от места проживания его близких родственников», — рассказал собеседник.

По его словам, мужчина отбывает наказание в Саратовской области, а его семья испытывает серьезные трудности из-за тяжелого материального положения и не может навещать заявителя.

Отмечается, что по результату совместной работы УПЧ по региону с Федеральной службой исполнения наказаний России принято решение о переводе заключенного в исправительную колонию УФСИН России в Северной Осетии, учитывая место жительства его родственников.

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