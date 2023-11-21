В Ингушетии осужденного перевели в тюрьму ближе к родным после вмешательства УПЧ

«Обратившись в ведомство, осужденный попросил о переводе в другую колонию, расположенную в непосредственной близости от места проживания его близких родственников», — рассказал собеседник.

По его словам, мужчина отбывает наказание в Саратовской области, а его семья испытывает серьезные трудности из-за тяжелого материального положения и не может навещать заявителя.

Отмечается, что по результату совместной работы УПЧ по региону с Федеральной службой исполнения наказаний России принято решение о переводе заключенного в исправительную колонию УФСИН России в Северной Осетии, учитывая место жительства его родственников.