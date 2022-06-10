В Ингушетии при ДТП пострадал ребенок
В городе Назрани Ингушетии в результате столкновения двух легковушек пострадал ребенок, находившийся в одном из автомобилей, сообщает пресс-служба МЧС региона.
«В Назрани по ул. А. Тутаевой произошло ДТП. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадал ребенок, он госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу Назрани», — говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.