В Ингушетии при ДТП пострадал ребенок

«В Назрани по ул. А. Тутаевой произошло ДТП. По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП пострадал ребенок, он госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу Назрани», — говорится в сообщении.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.