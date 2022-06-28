В Ингушетии продолжается отправка паломников на хадж в КСА

Желающие поклониться святым местам 433 жителя республики летят рейсом «Тбилиси — Джидда». Трансфер до места вылета в столице Грузии осуществляется комфортабельными автобусами с сопровождением патрулей УГИБДД из Магаса до российско-грузинской границы, в село Верхний Ларс.

Хадж-миссией было заменено сообщение «Минеральные Воды — Медина» с пересадкой в Дубае на прямое из Махачкалы в Медину. Этим рейсом вылетел 51 паломник.

Также 100 человек летят рейсом «Минеральные Воды — Дубай», далее до КСА автотранспортом, отмечается в Telegram-канале правительства республики.

Как ранее сообщалось, более 11 тыс. паломников из России смогут съездить в текущем году в хадж, из них 580 путевок выделено Ингушетии. Квоты зарубежным странам в 2022 году снизили примерно вдвое.

В 2020 и 2021 годах в хадж по решению саудовских властей было невозможно отправиться из-за карантинных ограничений. Основные обряды хаджа пройдут в этом году с 7 по 12 июля.