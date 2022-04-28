Диспансеризация

В Ингушетии продолжается всеобщая диспансеризация населения

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В Ингушетии продолжается всеобщая диспансеризация населения, когда в одном месте можно быстро и бесплатно пройти обследование.

Алгоритм процесса диспансеризации прост: сначала измеряют давление, вес, рост и интересуются самочувствием, затем — приём у окулиста, эндокринолога, невропатолога, далее — диагностика работы сердечной мышцы (ЭКГ, УЗИ и т. д.). На обход всех врачей уходит не более 20 минут.

В случае подозрения на болезнь пациента направляют к специалистам узкого профиля для дополнительного обследования. Как сообщил газете «Ингушетия» врач-терапевт городской поликлиники Назрани Эсет Барахоева, из ста осмотренных пациентов у 15 процентов из них обнаруживаются серьёзные проблемы со здоровьем. Так что диспансеризацией не стоит пренебрегать, отметили медики.

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