В Ингушетии продолжается всеобщая диспансеризация населения

Алгоритм процесса диспансеризации прост: сначала измеряют давление, вес, рост и интересуются самочувствием, затем — приём у окулиста, эндокринолога, невропатолога, далее — диагностика работы сердечной мышцы (ЭКГ, УЗИ и т. д.). На обход всех врачей уходит не более 20 минут.

В случае подозрения на болезнь пациента направляют к специалистам узкого профиля для дополнительного обследования. Как сообщил газете «Ингушетия» врач-терапевт городской поликлиники Назрани Эсет Барахоева, из ста осмотренных пациентов у 15 процентов из них обнаруживаются серьёзные проблемы со здоровьем. Так что диспансеризацией не стоит пренебрегать, отметили медики.