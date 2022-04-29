В Ингушетии проезд на общественном транспорте в праздничные дни после Рамадана будет бесплатным

«Все три дня проезд будет бесплатным как на частном, так и на государственном общественном транспорте. Это, так сказать, совместная акция частных перевозчиков и Минпромсвязи. Большая же часть маршрутов начнет функционировать в 7 или 8 утра», — сказал собеседник.

По его словам, если человек столкнется с проблемой при проезде на общественном транспорте, то будет работать горячая линия, куда необходимо сообщить дату и время поездки, маршрут и госномер автобуса. Вся информация от жителей будет заноситься в специальный журнал.

Звонки будут приниматься с 8:00 до 22:00 мск по телефону 8 (967) 499 91 91.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в период празднования мусульманского праздника Ид Аль-Фитр (Мархаш), с 1 по 4 мая, в республике продлят работу общественного транспорта до 22 часов.

Вся подробная информация о рейсах размещена на официальном сайте Министерства промышленности и цифрового развития республики.