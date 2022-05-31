Спорт

В Ингушетии прошли соревнования на Кубок России по силовым видам спорта

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В сельском поселении Средние Ачалуки прошёл открытый Кубок России по жиму лежа, становой тяге и силовым видам спорта.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, по итогам этих соревнований три ингушских атлета завоевали золотые медали и выполнили спортивные нормативы.

Так, Аслан Газиков стал чемпионом и выполнил норматив мастера спорта международного класса по силовому троеборью, Исропил Даурбеков завоевал золотую медаль и стал мастером спорта России по жиму лежа, а обладатель золотой награды Рустам Кукурхоев выполнил норматив мастера спорта по армейскому жиму.

Напомним, призеры являются сотрудниками Росгвардии и охраны Главы Ингушетии.

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