В Ингушетии прошли соревнования на Кубок России по силовым видам спорта

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, по итогам этих соревнований три ингушских атлета завоевали золотые медали и выполнили спортивные нормативы.

Так, Аслан Газиков стал чемпионом и выполнил норматив мастера спорта международного класса по силовому троеборью, Исропил Даурбеков завоевал золотую медаль и стал мастером спорта России по жиму лежа, а обладатель золотой награды Рустам Кукурхоев выполнил норматив мастера спорта по армейскому жиму.

Напомним, призеры являются сотрудниками Росгвардии и охраны Главы Ингушетии.